Шымкентте мемлекет меншігіне өткен 321 жер учаскесі үшін 7,5 млрд теңге төленді
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Жыл басынан бері басқармаға жеке және заңды тұлғалардан, сондай-ақ мемлекеттік ұйымдардан 3 мыңнан астам арыз-шағым түсті.
Шымкент қаласы жер қатынастары басқармасының басшысы Азат Исламовтың айтуынша, биыл мемлекет меншігі үшін жалпы 398 жер учаскесі мәжбүрлеп иеліктен шығарылды.
Оның ішінде аумағы 137,4 гектар 321 жер учаскесіне бюджеттен 7,5 млрд теңге көлемінде өтемақы төленді. Сонымен қатар жалпы алаңы 9,71 гектар 51 жер учаскесінің иелеріне тең бағалы жер учаскелері берілді.
— Уақытша пайдалану құқығындағы жалпы алаңы 46 гектар болатын 11 жер учаскесі сот шешімі негізінде өтемақысыз мемлекет меншігіне өткізілді. Жалпы алаңы 247 гектар 8 жер учаскесі жер пайдаланушылардың өз еркімен бас тартуына байланысты өтемақысыз мемлекетке алынды. Сондай-ақ заңсыз табысталған 150 гектар 7 жер учаскесі тегін қайтарылды, — деді ол.
Ведомствоның мәліметінше, биыл қала аумағында заңсыз салынған және нысаналы мақсатына сай пайдаланылмаған жерлерге қатысты тиісті шаралар қолданылды.
Атап айтқанда, «Көктем базары», «Гарант», «Акация» және «Арман» саунасы аумағындағы заңсыз салынған сауда қатарларын бұзу жөніндегі істер сотта қаралып жатыр.
Бұдан бұрын Шымкентте 100-ден аса нысан құжатты толық рәсімдемей құрылыс жүргізгенін жазған едік.