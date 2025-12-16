KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:29, 16 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шымкентте 100-ден аса нысан құжатты толық рәсімдемей құрылыс жүргізген

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Биыл Шымкентте заңсыз құрылыстарға қатысты 125 нысанға әкімшілік хаттама толтырылып, 70 млн теңгеден астам айыппұл салынған.

    Алматыда құрылыс талаптарын бұзған тағы бір компания лицензиясынан қағылды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасының мәліметінше, жыл басынан бері үлестік қатысу туралы заңнама талаптарын бұзған 15 тұрғын үй кешені анықталған. Оларға салынған айыппұлдың 7 миллион теңгеден астамы өндірілген.

    Айыппұлға ілінгендердің қатарында «Kerege Busines», «Sofia», «Алпамыс», «Гранд Алатау», «Parasat Residence» секілді тұрғын үй кешендері бар.

    Сондай-ақ мониторинг нәтижесі мен тұрғындардың шағымы негізінде 25 құрылыс нысаны бойынша сотқа арыз жолданған. Оның 11-і қанағаттандырылған, 2-і қанағаттандырусыз қалдырылған. Ал 12 арыз қаралып жатыр.

    — Бүгінгі таңда Шымкентте заңсыз салынған құрылыстарды бұзу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мәселен, «REAL PACK», «Кей-Парк» ЖШС-ы мен «Жастар» Оңтүстік Қазақстан облыстық дене-шынықтыру-спорт қоғамы» қоғамдық бірлестігіне тиесілі құрылыс нысандарын бұзу туралы талап арыз сот шешімімен қанағаттандырылды. Аталған құрылыс нысандарын бұзу жұмыстары аяқталды, — деді басқарма басшысының орынбасары Алдияр Мұсабаев.

    Ведомство мәліметінше, қала аумағындағы 185 нысанға құрылыс-монтаждау жұмыстары бойынша мониторинг жүргізілген. Оның ішінде 102 нысан тиісті құжаттарды толық рәсімдемей құрылысты жүргізгені анықталған. Нәтижесінде 41 нысанға айыппұл салынса, қалған 61-не тексеру жүргізіліп жатыр.

    Бұдан бұрын Шымкентте құрылыс алаңында жұмысшы қаза тапқанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Құжат Тұрғын үй Шымкент Құрылыс Мониторинг Шағым
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар