Ақмола облысының әкімі Бурабайдағы жерлерге қатысты тараған ақпаратқа түсініктеме берді
АСТАНА. KAZINFORM – Өңір әкімі Марат Ахметжанов Бурабай ауданында тұрғындардан алынған жер телімдерінің орнына казино салынады деген ақпаратты жоққа шығарды.
Әкімнің айтуынша, қайтарылып жатқан учаскелерінің барлығы тек заңсыз берілген немесе мақсатсыз пайдаланылып отырған жерлер.
Бұған дейін БАҚ-та Бурабай ауданында жер учаскелерінің жаппай қайтарылып жатқаны туралы хабар тараған еді.
Прокуратураның мәліметінше, бұл жер телімдерінің бір бөлігі заңсыз берілген. Алайда жергілікті тұрғындар олардың орнына ойын аймақтары салынады деп қауіптенген.
– Бұл шындыққа сай келмейтін ақпарат. Ешкім казино немесе өзге ойын аймағын салу үшін жер алмайды. Мұндай аймақтар Үкіметтің және жергілікті атқарушы органдардың қаулысымен бұрыннан анықталған. Ал жер учаскелерін қайтаруға келсек, бірнеше жыл бұрын облыс әкімі мен мәслихаттың қаулысы арқылы ұлттық парктің жерлері өз құзыретінен тыс шығарылып, жергілікті атқарушы органның меншігіне берілген. Бұл – заңбұзушылық еді. Облыс прокурорының наразылығын мен, облыс әкімі ретінде, қанағаттандырдым. Яғни, бұл жағдайда заң бұзған тарап облыстық әкімдік. Біз ол қателікті мойындап, прокурор талабын орындадық, – деді Марат Ахметжанов.
Әкімнің айтуынша, қазіргі уақытта Бурабай ауданындағы жерлер бойынша кешенді тексеріс жүргізіліп жатыр. Қайтарылатын учаскелердің барлығы тек заңсыз берілген немесе мақсатсыз пайдаланылып отырған жерлер болмақ.
Облыс әкімі, мұндай жерлер тек ұлттық паркте емес, бүкіл ел бойынша қайтарылып жатыр. Мысалы, кезінде құрылыс саламын деп алып, кейін ешқандай нысан тұрғызбаған учаскелер бар. Оларды қайтару – заң шеңберінде жүріп жатқан жалпыұлттық процесс екенін атап өтті.
– Жер Конституцияға сәйкес тек сот тәртібімен ғана алынады. Егер қандай да бір күмән болса, бәрін сот шешеді. Ал егер жер ұлттық парк құрылмай тұрып, елді мекен аумағында берілген болса, ол учаскелер бойынша мәселе мүлде қаралмайды. Сондықтан тұрғындардың алаңдауына негіз жоқ, – деді Ахметжанов.
Ресми мәлімет бойынша, бүгінде дау тудырған 1119 жер учаскесі анықталған. Егер меншік құқығы заңды түрде расталса, иелеріне тиісті құжаттар рәсімделіп беріледі.
