Ақмолалық әйел жалған интернет жеңілдігіне алданып, 5 млн теңгесінен қағылды
АСТАНА. KAZINFORM — Алаяқтар «Қазақтелеком» АҚ қызметкерлерінің атын жамылып, әйелге интернет қызметіне жеңілдік ұсынған.
Ақмола облыстық полиция департаментінің мәліметінше, Бурабай ауданының тұрғыны тағы бір онлайн алаяқтық салдарынан қомақты қаржы жоғалтқан.
— Зардап шегушінің ұялы телефонына белгісіз біреу «Қазақтелеком» АҚ қызметкерімін деп қоңырау шалған. Қоңырау шалушы оған интернет қызметтеріне жеңілдік алу мүмкіндігі туралы хабарлап, оны ынталандыру үшін бірқатар әрекеттерді жасауға көндірген, соның ішінде оған жіберілген файлды ашқан. Файлды ашқаннан кейін шағымданушының мобильді құрылғысы жұмысын тоқтатқан, — деп хабарлады департамент.
Қауіпті түсінген әйел банк шоттары мен мобильді қосымшаларын бұғаттауға тырысқан. Алайда, құрылғыға қол жеткізген шабуылдаушылар жәбірленушінің депозиттік шотынан бес миллион теңгені шоттарына аударып үлгерген.
— Қазір шот иелері анықталды. Қажетті тергеу және жедел-іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр, — деп қосты полиция.
Құқық қорғау органдарының қызметкерлері азаматтарды тағы да сақ болуға шақырады: белгісіз адамдардан алынған файлдар мен сілтемелерді ашпаңыз, тіпті олар өздерін танымал компаниялар немесе ұйымдардың қызметкерлері деп таныстырса да; расталмаған көздерден қолданба орнатпаңыз немесе оларға жеке деректерге қол жеткізуге рұқсат бермеңіз және құпия ақпаратты, соның ішінде SMS хабарламалардағы кодтарды жария етпеңіз.
