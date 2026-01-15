Ақпаннан бастап мотор майлары таңбалана бастайды
АСТАНА. KAZINFORM — Энергетика министрлігі 2026 жылғы ақпан айынан бастап мотор майларын міндетті цифрлық таңбалау енгізілетіні туралы хабарлайды. Аталған шара «Таңбалауға жататын тауарлар тізбесін айқындау туралы» тиісті бұйрыққа сәйкес жүзеге асырылады.
Жаңа құқықтық талаптарға уақтылы дайындалу мақсатында өндірушілерге, импорттаушыларға, сондай-ақ көтерме және бөлшек саудамен айналысатын нарық қатысушыларына Тауарларды таңбалау және қадағалау жөніндегі ақпараттық жүйеде тіркеу рәсімінен өту қажеттігі ескертіледі. Нарық қатысушылары үшін ақпараттық жүйеге қолжетімділік ресми веб-ресурсы арқылы қамтамасыз етілді.
Жаңа реттеу тетігін енгізу кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын болады. Ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап көрсетілген мерзімнен кейін өндірілген немесе Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген мотор майлары міндетті цифрлық таңбалауға жатады. Ал тауар қозғалысын жеткізу тізбегінің барлық кезеңінде толық қадағалау режимі 2027 жылғы 1 ақпаннан бастап енгізіледі.
— Аталған жаңашылдықтың негізгі мақсаты — нарықтағы ашықтықты арттыру және тұтынушылардың құқықтарын қорғау. Сарапшылардың бағалауынша, қазір сатылып жатқан мотор майларының едәуір бөлігі көлеңкелі айналымда болуы мүмкін. Жосықсыз жеткізушілер контрафактілік өнімді құю кезінде танымал брендтердің түпнұсқа қаптамасын пайдаланып, жалған өнімді сыртқы белгілері бойынша түпнұсқадан ажырату мүмкін болмайтындай етіп ұсынады. Мұндай сапасыз өнімді пайдалану автокөлік иелері үшін қозғалтқыштың істен шығуына және едәуір қаржылық шығындарға әкелетін қауіп төндіреді, — деп түсіндірді ведомство.
Data Matrix сәйкестендіру құралдары арқылы цифрлық таңбалауды енгізу осы мәселелерді шешуге бағытталған. Әрбір канистрге көшіріп алу немесе қайта пайдалану мүмкін болмайтын бірегей цифрлық кодтың берілуі өнім айналымын толық бақылауға мүмкіндік береді. Аталған механизм әрбір тауардың — зауыттан немесе шекарадан бастап дүкен сөресіне дейінгі қозғалысын ашық әрі қадағалануын қамтамасыз етіп, контрафактілік өнімді сатып алу тәуекелін азайтады.
Бұдан бұрын Қазақстанда сыра, мотор майы сынды өнімдер таңбаланатынын жазғанбыз.