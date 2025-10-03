KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:30, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстанда сыра, мотор майы сынды өнімдер таңбаланбақ

    АСТАНА.KAZINFORM — Сауда және интеграция министрінің бұйрығы негізінде бірқатар тауар тізіміне өзгерістер енгізу ұсынылған. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлім етті.

    Қазақстанда сыра, мотор майы сынды өнімдер таңбаланбақ
    Фото: Pexels

    Жаңа тауарлар тізіміне келесі тауарларды қосу жоспарланып отыр:

    • Пиво;

    • Мотор майлары;

    • Жеңіл өнеркәсіп тауарлары;

    • Ақбөкеннің мүйізі

    Құжатта көрсетілгендей, тізімнің жаңа тауарлармен толығуы сауда айналымының ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

    Құжат «Ашық нормативтік құқықтық актілер» порталында 8 қазанға дейін жария талқылауға шығарылды.

    Қазіргі уақытта Қазақстанда міндетті түрде таңбалауды қажет ететін тауарлар қатарында темекі өнімдері, аяқ киім және дәрі-дәрмектер бар.

    Айта кетейік, бұған дейін Сауда және интеграция министрлігі саудадағы ашықтық пен сапа мәселесінде цифрлық таңбалаудың тиімділігі артқанын мәлімдеген еді.

