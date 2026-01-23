АҚШ 260 миллион доллар қарызбен ДДҰ-мен байланысын ресми түрде үзді
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен серіктестігін тоқтатып, жаһандық денсаулық сақтау мәселелері бойынша басқа елдермен және жеке топтармен тікелей жұмыс істеу шешімін қабылдады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
- АҚШ жаһандық денсаулық сақтауда жетекші рөл атқара береді, бірақ ДДҰ арқылы емес, - деп мәлімдеді АҚШ Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер министрлігі.
Трамп әкімшілігі ДДҰ-мен ұзақ уақыт бойы келіспеушіліктерді алға тартып, ұйымды COVID-19 пандемиясын дұрыс басқармады, қажетті реформаларды жүзеге асырмады және АҚШ-қа әділетсіз қаржылық талаптар қойды деп айыптады. Мемлекеттік департамент ДДҰ-ның қателіктері АҚШ-қа триллиондаған долларға шығын келтірді деп мәлімдеп, одан әрі қаржыландыру тоқтатылып жатқанын айтты.
Атқарушы жарлыққа сәйкес, америкалық қызметкерлер ДДҰ-дан дереу шығарылды, ал пандемияға қарсы келісімшартты әзірлеуді қоса алғанда, негізгі жаһандық келіссөздерге АҚШ-тың қатысуы тоқтатылды.
АҚШ басқа елдермен қарым-қатынасқа, сондай-ақ үкіметтік емес және діни ұйымдармен серіктестікке сүйенуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды NBC News.
АҚШ Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер министрлігінің өкілдері АҚШ-тың ДДҰ-ның 27 ақпанға жоспарланған жыл сайынғы отырысына қатысатын-қатыспайтынын айтудан бас тартты.
Алайда, АҚШ-тың ұйымнан шығуы үлкен дау тудырды, себебі ел 2024 және 2025 жылдарға арналған 260 миллион доллар мүшелік жарнасын төлемей шығып жатыр, деп хабарлайды Inter Bellum News.
Заңгерлік сарапшылар бұл қадам АҚШ заңнамасын бұзады және ұйымнан шығу мүмкіндігін жояды деп санайды.
ДДҰ қазір қаржыландырудың шамамен 18%-ын құрайтын ең ірі донорын жоғалтқаннан кейін күрделі бюджет дағдарысына тап болды.
Жұқпалы аурулар жөніндегі сарапшылар ДДҰ-дан шығу ауруларды бақылау мен дайындықта қауіпті олқылықтарға әкелуі мүмкін деп ескертеді. Бұл әсіресе АҚШ жыл сайын кездесетін ең ауыр және өлімге әкелетін аурулардың бірі - тұмау үшін қауіпті.
Гарвард қоғамдық денсаулық сақтау мектебінің жаһандық денсаулық сақтау жөніндегі сарапшысы Джесси Бамп: «ДДҰ-ның тұмау штамдарын анықтайтын және ретке келтіретін әлем бойынша 127 зертхана желісі бар. ДДҰ кітапхана сияқты, ал АҚШ-та бізге қажетті ақпаратқа оңай қол жеткізуге мүмкіндік беретін кітапхана картасы бар. Енді бізде оған қолжетімділік жоқ», -деді.
АҚШ қазір тұмаудың ең қиын маусымын бастан кешіруде. Ауруларды бақылау және алдын алу орталықтарының бағалауы бойынша, 18 миллион адам ауырып, 10 000-ға жуық адам қайтыс болды, оның ішінде 32 бала бар.
Бұған дейін де АҚШ-та тұмау жұқтырғандар саны артып келе жатқаны хабарланған.