АҚШ басқа елдердің Nvidia чиптерін қолдана алмайтынын мәлімдеді
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп жасанды интеллект саласындағы әлемдік көшбасшы Nvidia компаниясының ең озық чиптері Қытайға немесе басқа елдерге жеткізілмейтінін мәлімдеді, деп хабарлайды Reuters.
Дональд Трамп нарықтық капитализация бойынша әлемдегі ең құнды компания Nvidia шығарған ең соңғы Blackwell чиптеріне тек америкалық тұтынушылар ғана қол жеткізе алатынын атап өтті.
- Біз Қытайға Nvidia-мен жұмыс істеуге мүмкіндік береміз. Бірақ біз оларға ең озық технологияға қол жеткізуге мүмкіндік бермейміз. Біз ең озық технологияға тек АҚШ-тан басқа ешкімге қол жеткізуге мүмкіндік бермейміз, - деп атап өтті Трамп CBS News арнасына берген сұхбатында.
АҚШ президенті бұған дейін Оңтүстік Кореяда өтетін саммит алдында Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен чип мәселесін талқылауы мүмкін екенін меңзеді, бірақ бұл тақырып көтерілмегенін мойындады.
Nvidia компаниясының бас директоры Дженсен Хуанг өткен аптада компания Бейжіңнің ұстанымына байланысты Қытай нарығына экспорттық лицензияларға өтініш бермегенін мәлімдеді.
Біз бұған дейін Nvidia алғаш рет 5 триллион долларлық компания атанғанын хабарлаған едік.