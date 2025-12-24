АҚШ экономикасының үшінші тоқсандағы өсімі экономистер күткен болжамнан жоғары болды
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ Сауда министрлігінің Экономикалық талдау бюросы үшінші тоқсанға арналған ЖІӨ болжамын жариялады, ол экономистер күткен болжамнан жоғары болды, деп хабарлайды FOX Business.
Шілде, тамыз және қыркүйек айларын, үш айлық кезеңді қамтитын есепке сәйкес, АҚШ экономикасы жылдық 4,3% өсті, бұл экономистердің үшінші тоқсанға арналған 3,3% болжамынан жоғары.
Есепте сондай-ақ нақты ЖІӨ екінші тоқсанда жылдық 3,8% өскені айтылған. Жалпы алғанда, сандар АҚШ экономикасының 2025 жылдың алғашқы үш тоқсанында жылдық 2,5% өскенін көрсетеді.
Экономикалық талдау бюросының мәліметі бойынша, үшінші тоқсандағы нақты ЖІӨ-нің өсуіне тұтынушылық шығындардың, экспорттың және мемлекеттік шығындардың өсуі себеп болды.
Үкіметтің жабылуы қазан айының соңында жариялануы жоспарланған үшінші тоқсанға арналған алдын ала болжамды жариялауды кейінге қалдырды.
Экономикалық талдау бюросы бұл бастапқы бағалау екенін және үшінші тоқсанға арналған ЖІӨ туралы қорытынды есеп келесі жылдың 22 қаңтарында жарияланатынын мәлімдеді.
Бұған дейін АҚШ Конгресі рекордтық 901 миллиард долларлық қорғаныс бюджетін қабылдағаны хабарланған болатын.