    08:52, 08 Тамыз 2025 | GMT +5

    АҚШ Мадуроға қарсы ақпарат үшін екі есе сыйақы ұсынады

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ билігі Венесуэла президенті Николас Мадуроны тұтқынға алуға септігін тигізетін ақпарат үшін сыйақы көлемін екі есе арттырды, деп хабарлайды BBC.

    Венесуэла президенті
    Фото: AFP

    Вашингтон оның сайлаудағы жеңісін мойындамады, ал АҚШ билігі бұған дейін Мадуроны есірткі саудасы үшін айыптаған болатын.

    — Әділет министрлігі мен Мемлекеттік департамент Николас Мадуроны қамауға алуға септігін тигізетін ақпарат үшін 50 миллион доллар сыйақы жариялайды, деп мәлімдеді АҚШ бас прокуроры Пэм Бонди. — Ол әлемдегі ең ірі есірткі саудагерлерінің бірі және ұлттық қауіпсіздігімізге қауіп төндіреді.

    Каракас АҚШ билігінің соңғы қадамын «аянышты әрі күлкілі» деп атады.

    — Отанымыздың абыройы сатылмайды. Біз бұл өрескел саяси үгіт-насихат операциясын қабылдамаймыз, — деп жазды Венесуэла Сыртқы істер министрі Иван Хиль Пинто Telegram желісінде.

    Бұрынғы 25 миллион доллар көлеміндегі сыйақы қаңтар айында белгіленген болатын, деп жазады AFP. ‎

    Бұған дейін Аргентина соты Венесуэла басшысы Мадуроны қамауға алуға ордер бергенін хабарлаған едік.

    Еркежан Смағұлова
    Автор
