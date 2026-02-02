16:45, 02 Ақпан 2026 | GMT +5
АҚШ президенті Кубамен келіссөздердің басталғанын хабарлады
АСТАНА. KAZINFORM - Дональд Трамп АҚШ Куба басшыларымен келіссөздерді бастап жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды NBC News.
– Біз Кубамен келіссөздерді бастап жатырмыз, - деді Дональд Трамп.
Америкалық көшбасшы бұл мәлімдемені Флоридаға ұшып бара жатқан Air Force One бортында жасады. Алайда, АҚШ президенті өз әкімшілігінің Кубамен кейінгі кездегі байланысы немесе келіссөздер қашан өткені туралы мәлімет берген жоқ.
Бұл мәлімдеме Кубаны келіссөз үстеліне мәжбүрлеу үшін Венесуэла мен Мексикадан мұнай жеткізуді тоқтату жөніндегі АҚШ шаралары аясында жасалды.
Бұған дейін Трамп Кубаға мұнай сататын немесе жеткізетін елдердің барлық тауарына баж салығын енгізу туралы жарлыққа қол қойғаны хабарланған болатын.