АҚШ сенаторы Кори Букер президенттікке үміткер болуы мүмкін екенін мәлімдеді
АСТАНА.KAZINFORM - Нью-Джерси штатынан шыққан сенатор Кори Букер жексенбі күні 2028 жылы президенттікке үміткер болуы мүмкін екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі.
NBC News арнасының «Баспасөзбен кездесу» бағдарламасында Букер президенттікке үміткер болуы мүмкін екенін айтты.
Бұған дейін, ақпан айында, бұрынғы Демократиялық ұлттық комитеттің төрағасы Джейми Харрисон жүргізетін подкастта сенатор 2028 жылы қайтадан президенттікке үміткер болатынын айтты.
Букер 2013 жылдан бері Сенатта қызмет етіп келеді және бұған дейін 2020 жылғы сайлауда президенттікке үміткер болған, бірақ қаңтардың басында сайлауалды науқанын жалғастыруға қаражаттың жетіспеушілігін айтып, Демократиялық партияның праймеризінен бас тартты. Вице-президент Джо Байден ақырында Демократиялық партияның праймеризінде жеңіске жетіп, президент болды. Букер президент Дональд Трампқа қарсы өткір сынымен жұртшылық назарын аударды.
Өткен аптада Букер өзінің жаңа кітабын шығарды, оны бүкіл ел бойынша кітап турымен насихаттап жатыр. Бұл оның 2028 жылы қайтадан президенттікке үміткер болуы мүмкін деген болжамдардың қайталануына себеп болды.
Бұған дейін демократтардың АҚШ-тағы республикашылдар басым дауыспен Флорида штатында жеңіске жеткені хабарланған болатын.