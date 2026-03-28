АҚШ-та 14 жастағы жасөспірім штат губернаторы сайлауына үміткер атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Американың Вермонт штатында 14 жастағы мектеп оқушысы тарихта алғаш рет губернатор сайлауына қатысады. Оның есімі жалпы халықтық дауыс беру бюллетеніне енгізілген, деп хабарлайды Associated Press.
Үміткер болып Дин Рой таңдалды — ол Стоу қаласының жоғары сынып оқушысы. Саяси қызығушылығы 8 сыныптан басталған, кейін штаттың заң шығару мәжілісінде көмекші болып жұмыс істеген. Сайлауға қатысу үшін ол өз партиясын — Freedom and Unity құрды.
Өзі жеңіске үміт артпайтынын мойындайды, бірақ жастарды саясатқа тарту және ел басқаруға қатысуға ынталандыруды мақсат етеді.
Оның кандидатурасы штат заңнамасының ерекшеліктерімен байланысты: Вермонт конституциясында губернатор болу үшін минималды жас шегі көрсетілмеген, тек штата кемінде төрт жыл тұру талап етіледі. АҚШ-тың басқа көп штаттарында жас шегі шамамен 30 жасқа тең.
Бұған дейін тағы бір жасөспірім — Итан Соннеборн губернаторлық сайлауға қатысуға талпыныс жасағанымен, праймеризден өте алмады. Рой тарихта алғаш рет тікелей жалпы халықтық сайлауға қатысатын кәмелетке толмаған үміткер болды.
Сарапшылар оның жеңу мүмкіндігін скептикалық бағалайды. Питер Тичоут атап өткендей, формалды түрде тіпті бала да кандидат бола алады, бірақ сайлаушылар оны қолдай қоюы екіталай.
Қазіргі губернатор Фил Скотт жасөспірімнің саясатқа қызығушылығын қолдайтынын айтты. Бірақ штатты басқаруға тәжірибесі барына күмәнданды.
Ройдың өзі жас мөлшері кедергі болмауы керек деп санайды және басты мақсаты — жастардың саяси процестерге әсер ете алатынын көрсету.
