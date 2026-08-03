АҚШ-тан тағы 18 өзбекстандық депортацияланды
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін АҚШ-тан депортацияланған 18 Өзбекстан азаматы Ташкентке оралды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
Dunyo ақпарат агенттігінің мәліметінше, өзбекстандықтарды елге қауіпсіз қайтаруға Сыртқы істер министрлігі мен АҚШ-тың құзыретті органдары жәрдемдесті. Екіжақты ынтымақтастық шеңберінде азаматтардың құжаты рәсімделіп, чартерлік рейс ұйымдастырылып, құқықтық көмек көрсетілді.
Қоса кетсек, таяуда АҚШ-тан депортацияланған өзбекстандықтар еліне оралған болатын.
Еске салайық, бұған дейін Швециядан 20 өзбекстандық депортацияланған еді.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, былтыр Өзбекстан үкіметі шетелде қиын жағдайда қалған отандастарын елге қайтаруға $1,3 млн жұмсады.