    АҚШ-тың ұлттық қарызы экономика көлемінен асып кетті

    АСТАНА.KAZINFORM - Экономикалық талдау бюросының мәліметі бойынша, АҚШ-тың ұлттық қарызы наурыз айындағы жағдай бойынша 39 триллион долларға жетті, ал елдің ЖІӨ-сі 31,22 триллион долларды құрады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі.

    Государственный долг США превысил размер экономики
    Нәтижесінде, ЖІӨ-дегі ұлттық қарыздың үлесі 100%-дан асты, яғни ұлттық қарыз қазір АҚШ экономикасының көлемінен үлкен.

    Федералды үкімет 1946 жылы, Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін АҚШ армиясын демобилизациялаған кезде белгіленген 106%-дық рекордтық қарыздың ЖІӨ-ге қатынасынан асып түсті.

    Конгрестің Бюджет басқармасының алдағы жылдары ұлттық қарыз АҚШ-тың ЖІӨ-ден жылдам өседі деген болжамы дәл келді, бұл елдің қаржылық және экономикалық жағдайының салдарын күрделендіруі мүмкін.

    Есепте мұндай динамика экономикалық өсімді баяулатып, жеке инвестицияларды азайтуы, сондай-ақ қарызды өтеу үшін пайыздық шығындарды арттыруы мүмкін екендігі айтылған.

    Бұған дейін Түркияның мемлекеттік қарызы 14 трлн лирадан асқанын хабарлаған едік.

     

    Еркежан Смағұлова
