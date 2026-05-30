АҚШ Тынық мұхитында есірткі тасымалдайтын кемеге шабуыл жасайтынын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — Тынық мұхитындағы есірткі саудагерлеріне қарсы операция кезінде үш адам қаза тапты, деп хабарлайды Анадолы.
АҚШ әскери күштері шығыс Тынық мұхитында есірткі тасымалдау үшін пайдаланылатын кемеге шабуыл жасалғанын хабарлады.
Операция кезінде үш адам қаза тапты.
АҚШ Оңтүстік қолбасшылығының (SOUTHCOM) X әлеуметтік желісіндегі аккаунтында жариялаған мәлімдемесіне сәйкес, операция 29 мамырда шығыс Тынық мұхитында өтті.
Мәлімдемеде шабуыл нысанасы «террористік ұйымдар» басқаратын кеме болғаны айтылды.
Сондай-ақ, барлау деректерінде кеменің шығыс Тынық мұхитындағы есірткі саудасына қатысы бар екені расталғаны аталып өтті.
Алайда, АҚШ әскери қызметкерлерінің ешқайсысы зардап шеккен жоқ.
Соңғы айларда АҚШ-тың Кариб теңізі мен Тынық мұхитында есірткі тасымалына күдікті кемелерге қарсы әрекеттері халықаралық қоғамдастықта пікірталас тудырды.
Бұдан бұрын АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) Иран күштерінің қауіп-қатерінен қорғану үшін «қорғаныс сипатындағы шабуыл» жасағанын мәлімдеді.