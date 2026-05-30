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    АҚШ Тынық мұхитында есірткі тасымалдайтын кемеге шабуыл жасайтынын жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM — Тынық мұхитындағы есірткі саудагерлеріне қарсы операция кезінде үш адам қаза тапты, деп хабарлайды Анадолы.

    АҚШ Тынық мұхитында есірткі тасымалдайтын кемеге шабуыл жасайтынын жариялады
    Фото: Анадолы

    АҚШ әскери күштері шығыс Тынық мұхитында есірткі тасымалдау үшін пайдаланылатын кемеге шабуыл жасалғанын хабарлады.

    Операция кезінде үш адам қаза тапты.

    АҚШ Оңтүстік қолбасшылығының (SOUTHCOM) X әлеуметтік желісіндегі аккаунтында жариялаған мәлімдемесіне сәйкес, операция 29 мамырда шығыс Тынық мұхитында өтті.

    Мәлімдемеде шабуыл нысанасы «террористік ұйымдар» басқаратын кеме болғаны айтылды. 

    Сондай-ақ, барлау деректерінде кеменің шығыс Тынық мұхитындағы есірткі саудасына қатысы бар екені расталғаны аталып өтті.

    Алайда, АҚШ әскери қызметкерлерінің ешқайсысы зардап шеккен жоқ.

    Соңғы айларда АҚШ-тың Кариб теңізі мен Тынық мұхитында есірткі тасымалына күдікті кемелерге қарсы әрекеттері халықаралық қоғамдастықта пікірталас тудырды.

    Бұдан бұрын АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) Иран күштерінің қауіп-қатерінен қорғану үшін «қорғаныс сипатындағы шабуыл» жасағанын мәлімдеді.

    Есірткімен күрес АҚШ Әлем жаңалықтары
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Авторлар