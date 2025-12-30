АҚШ тұрғындары жарылғыш циклонға дайындалып жатыр: 30 мыңнан астам рейс кешікті
АСТАНА.KAZINFORM - Қысқы «Эзра» дауылы АҚШ-та мыңдаған рейстің кешігуіне себеп болды, ал метеорологтар Жаңа жыл қарсаңында рейстерді одан әрі қиындатуы мүмкін «жарылғыш циклон» туралы ескертіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, жұма күнінен бері ауа райының қолайсыздығына байланысты 3600-ден астам рейс тоқтатылды, 30 мыңнан астам рейс кешіктірілді.
Дауыл жылдың ең қарбалас кезеңінде, әуе компаниялары қызу жұмыс істеп жатқанда және қайта брондау мүмкіндігі шектеулі кезде болды. Әуе компаниялары қыстың қатал ауа райына төтеп бере алмағандықтан, демалысқа шыққан саяхатшылар ұзақ күтулерге, қайта брондау қиындықтарына және ұшпай қалу мәселелеріне тап болды.
AccuWeather синоптиктері қуатты дауыл күшейіп, «жарылыс циклонына» айналатынын, Висконсиннен Мэнге дейін жаңбыр жауып, күшті жел соғатынын ескертті.
Атмосфералық қысымның кенеттен төмендеуінен дауыл тұрып, жауын-шашынға ұласқан кезде жарылыс циклоны пайда болады.
Ауа райы көлік қозғалысына да кедергі келтірді: жолдардың көрінбеуі, мұз жабындылар және қар бірнеше көлік апатына әкелді.
Федералды авиация әкімшілігі қатты желге байланысты Вашингтон Даллес халықаралық әуежайында рейстерді тоқтатуға мәжбүр болды. Бостон және Нью-Йорк әуежайларындағы кешігулер де дауылға байланысты болды.
Delta дүйсенбіде рейстердің тоқтатылуы мен кешігуінің ең көп санын тіркеді, ал оның акциялары түстен кейінгі саудада шамамен 3%-ға төмендеді.
Бұған дейін Астана әуежайы қолайсыз ауа райына байланысты рейстердің кешігуі мен тоқтатылуы туралы хабарлаған болатын.