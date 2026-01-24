KZ
    20:55, 24 Қаңтар 2026

    АҚШ вице-президенті ақпан айында Армения мен Әзербайжанға ресми сапармен барады

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ вице-президенті Дж.Д.Вэнс ақпан айында Армения мен Әзербайжанға ресми сапармен баруды жоспарлап отыр. Бұл туралы АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп TruthSocial әлеуметтік желісіндегі жазбасында мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform.

    АҚШ вице-президенті ақпан айында Армения мен Әзербайжанға ресми сапармен барады
    Фото: verelq.am

    Трамп өз хабарламасында Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев пен Армения премьер-министрі Никол Пашинянға өткен тамызда қол қойылған Бейбітшілік келісімін орындағаны үшін алғысын жеткізген. Ол бұл келісімді сұрапыл соғысты тоқтатқан маңызды қадам деп атап өтті. 

    – Біз Әзербайжанмен стратегиялық серіктестікті нығайтатын боламыз, Армениямен бейбіт ядролық ынтымақтастық туралы келісім жасасамыз. Америкалық жартылай өткізгіш өндірушілердің мүддесі үшін келіссөздер жүргіземіз. Сондай-ақ Әзірбайжанға америкалық қорғаныс өнімдерін, оның ішінде броньды техника, қайықтар және басқа да жабдықтар жеткізу мәселелері де қарастырылып жатыр, - делінген хабарламада. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Ресей президенті Владимир Путинмен келіссөздер өткізу үшін АҚШ президентінің арнайы өкілі Стив Уиткофф Мәскеуге келгенін хабарлағанбыз. 

