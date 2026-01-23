АҚШ президентінің арнайы өкілі Мәскеуге келді
АСТАНА. KAZINFORM — Ресей президенті Владимир Путинмен келіссөздер өткізу үшін АҚШ президентінің арнайы өкілі Стив Уиткофф Мәскеуге келді. Бұл туралы Кремльдің ресми сайты хабарлады.
Ресей президенті Владимир Путин Мәскеуге келген америкалық көшбасшының арнайы өкілі Стивен Уиткоффпен және кәсіпкер Джаред Кушнермен кездесу өткізді.
Ресей басшысы бұл кездесу туралы РФ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелерімен өткен жедел кеңес барысында мәлімдеді. Оның айтуынша, ол Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездесуден кейін АҚШ өкілдерімен жүздесуді жоспарлаған.
Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков та Стив Уиткофф пен Джаред Кушнердің алдағы сапары туралы хабарлады. Келіссөздердің негізгі күн тәртібі — Украинадағы қақтығысты реттеу және соған байланысты өзге де мәселелер болмақ.
Бұл — америкалық өкілдің Ресей басшысымен келіссөздер жүргізу мақсатындағы Мәскеуге жетінші сапары, ал Кушнер үшін екінші рет келуі. Уиткоффтың бұған дейінгі сапары өткен жылғы 2 желтоқсанда болған. Ол кезде Путинмен өткен кездесудің нәтижелері туралы ресми ақпарат таратылмаған еді.
Айта кетейік, бұған дейін АҚШ президентінің арнайы өкілі Украина келіссөздеріндегі ілгерілеу 90%-дан асқанын айтқан еді.
Ал Зеленский АҚШ, Украина және Ресей арасындағы келіссөздер БАӘ-де өтетінін мәлімдеді.