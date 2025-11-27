Ақтауда бүлдіршіндерден құралған ұрмалы аспаптар оркестрі сахнада өнер көрсетіп жүр
АҚТАУ. KAZINFORM – 3-5 жастағы ақтаулық бүлдіршіндер оркестрі көптің көзайымына айналды. Кішкентай өнерпаздар қолдан жасалған ұрмалы аспаптарды пайдаланады.
Облыстағы тұңғыш балалар оркестрі осыдан 2 жыл бұрын құрылған. Жетекшісі – 10 жылдам астам уақыт өңірдің білім беру саласында табысты әрі нәтижелі еңбек етіп келе жатқан маман Гүлбану Боранбаева. 2024 жылдан бері Ақтау қаласындағы «Ай-Наз» балабақшасында жұмыс істейді. Бүгінде балаларды музыкаға баулып, өнерге деген сүйіспеншіліктерін оятып жүр.
– Балабақшада музыка үйірмесінің жетекшісімін. Балаларға ән айту, ырғақты сезіну мен сахна мәдениетін үйретемін. Музыка – тек дыбыс емес, ол – эмоция, тәрбие, тәртіп. Балалар осы үндестікті сезініп өсіп келеді, - дейді.
Тәрбиеші балабақшаға келген балалардың дарынын бірден байқайтынын айтады. Әнге құмар жас таланттар тек аспапты ғана меңгермей, ән де айтады.
– Тәрбиешінің еңбегі баланың қабілетін дұрыс бағыттай білумен өлшенеді. Өйткені әрбір баланың бойындағы дарыны мен қызығушылығын дер кезінде байқап, дұрыс арнаға бағыттаса ғана, ол тұлға ретінде қалыптасады, - дейді Г. Боранбаева.
Оның кішкентай шәкірттері Астанада өтетін «Дара бала» жобасына арнайы шақыртылды. Сондай-ақ республикалық дарынды балалар сайысында аспаптар номинациясы бойынша жүлделі 2-орынды, халықаралық «New star» байқауында аспаптарда ойнап, бас жүлдені жеңіп алды.
Бұған дейін ең кішкентай дирижер Атырауда тұратынын жазған едік.