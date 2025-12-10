KZ
    17:46, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ақтөбе – Алматы бағытындағы әуе рейсінде жолаушы көз жұмды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Оқиға кеше түнде болды. DV 712 рейсі Алматыға бағыт алғанымен, Ақтөбе әуежайына қайта оралды. 

    Ақтөбе – Алматы бағытындағы әуе рейсінде жолаушы көз жұмды
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    SCAT әуе компаниясының DV 712 рейсі кеше кешкілік Ақтөбе-Алматы бағытында жолға шықты. Алайда көп ұзамай жолаушылардың бірі өзін жайсыз сезінді. Сол кезде әуе командирі Ақтөбе әуежайына қайта оралуға шешім қабылдайды. Ұшақ сағат 22:50-де Ақтөбе әуежайына қайта қонды.

    – Ұшақ әуежайға қорған соң шұғыл медициналық көмек көрсетілді. Алайда жолаушыны аман алып қалу мүмкін болмады. Рейстің барлық жолаушысы ұшақ бортында болды. Авиацияның қауіпсіздік талабы осы. 9-желтоқсан күні сағат 01:36-да әуе рейсі Алматыға бағыт алды, - деп хабарлады Әлия Молдағұлова атындағы халықаралық әуежайдың баспасөз қызметі.

    Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, жолаушы жедел жәрдем бригадасы жеткенше көз жұмған. Сот-медициналық сараптамасы тағайындалды. 

    Еске салсақ, Денсаулық сақтау министрі ұшақта жағдайы нашарлаған жолаушыға алғашқы медициналық көмек көрсетті. Оқиға Астана-Алматы бағытындағы КС 622 әуе рейсінде болған.  

    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
