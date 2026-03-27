Ақтөбеде әріптесін өлтірген теміржолшы сотталды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Оқиға Ақтөбе-Алматы жолаушылар пойызында болды. Іссапарға шыққан олар ішімдік ішіп, кейін бір-бірімен жанжалдасып қалған.
Бас көлік прокуратурасы таратқан мәліметке сүйенсек, қылмыстық оқиға өткен жылдың қазан айында болған. Теміржолшылар қызметтік іссапарға шығады. Сол кезде үш әріптес пойыздағы мейрамханаға барып, ішімдік ішеді. Екеуі жанжалдасып қалып, вагондар аралығында бірі екіншісіне пышақ сұғып алған.
- Вагон тамбурында өз әріптесін бірнеше рет пышақтап, соның салдарынан жәбірленуші оқиға орнында көз жұмды. Сот сотталушыны Қылмыстық кодекстің 99-бабы 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танып, оған 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Үкім заңды күшіне енді, - деп хабарлады Бас көлік прокуратурасы.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Ақтөбеде теміржолшы жұмыс орнында жарақат алып, төсекке таңылып қалды. Ділхан Аймағамбеттің жамбасы сынып, тұра алмайды. Бауырлары еңбек инспекциясының тексеру қорытындысын жоққа шығарып, қайта шағым түсірді.