Ақтөбеде балалы болған оқушыға психологиялық көмек көрсетіліп жатыр
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Қазір перзентханада жатқан оқушының да, баласының да денсаулығы тұрақты. Өңірлік балалар құқықтары жөніндегі уәкіл жағдайды бақылауына алды.
Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысындағы жағдайдан соң пікір білдірді.
— Қазіргі таңда оқушы мен сәбидің денсаулық жағдайы тұрақты. Жасөспірімге қажетті психологиялық көмек көрсетілді. Оқиға бойынша тиісті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жағдай кәмелетке толмағанның мүдделерін қорғау мақсатында өңірлік балалар құқықтары жөніндегі уәкілдің бақылауында, — деп хабарлады Балалардың құқықтарын қорғау комитеті.
Ал Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасы қызметтік тексеру жүргізу үшін арнайы комиссия құрды. Себебі оқушы биыл үш рет медициналық тексеруден өткен. Үшеуінде де оның жүкті екенін ешкім білмеді.
Еске салсақ, Ақтөбеде оқушы қыз босанғаннан кейін қылмыстық іс қозғалды. Күдікті анықталып, қамауға алынған.