Ақтөбеде биыл 164 мың гектар жер телімі қайта айналымға шығарылады
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Жоспар маусым айына дейін орындалуы тиіс. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы мақсатындағы 80 мың гектар жер учаскесі қайтарылады.
Ақтөбе өңірінде жер иелерінің меншігіндегі мүлікті қалай пайдаланып жатқаны, келісімшарт мерзімі тексеріліп жатыр. Бүгінге дейін жерді мақсатына сай пайдалана алмаған адамдар 234,2 мың гектарды қайтарды. Жер мемлекеттің босалқы жер қорына өтті. Сонымен бірге ауыл шаруашылығын дамытуға деп алған жерді дұрыс қолданбағандар анықталды. Барлығы 488,3 мың га жер учаскесінде заң бұзу тіркелді.
— Былтыр көлемі 347,1 мың гектар болатын 216 жер учаскесі конкурс арқылы табысталды. Ал жер қойнауын пайдаланушыларға көлемі 27 мың га болатын 44 жер учаскесі берілді, — деді Ақтөбе облыстық жер қатынастары басқармасының бөлім басшысы Әділбек Кабидуллин.
Облыс бойынша 2022–2025 жылдар аралығында ауыл шаруашылығы мақсатындағы 1,2 млн гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылып, басым бөлігі айналымға енгізілді. Биыл меже — 164,2 мың гектар.
— Пайдаланылмай жатқан жерді мемлекет меншігіне қайтару нәтижесінде жайылым тапшылығы бар кейбір аудандардың мәселесі шешіліп жатыр. 2024 жылы көлемі 97 мың гектар болатын жайылым қажет болды. Әсіресе Алға, Мәртөк аудандары мен Ақтөбе қаласында тапшылық тіркелді. Қазіргі кезде қала аумағында жайылым жер жеткілікті. Алға ауданында 16,4 га жер бөлінді. Бірақ жайылым тапшылығы мәселесі екі ауданда әрі толықтай шешімін тапқан жоқ, — деді Ақтөбе облыстық жер қатынастары басқармасының бөлім басшысы Әділбек Кабидуллин.
Оның айтуынша, облыста 76,4 мың га жайылым жері жетпейді. Алға Мәртөк ауданында әлі де жайылым тапшы.
