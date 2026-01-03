KZ
    01:33, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақтөбеде қар жинауға жауапты мердігерлер үзіліссіз жұмыс істеп жатыр

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Үш күнде 9 800 текше метр қар жиналды. Мердігерлер екі ауысымда жұмыс істеп жатыр.

    Ақтөбеде қар жинауға жауапты мердігерлер үзіліссіз жұмыс істеп жатыр
    Фото: Алтынай Сағындықова\Kazinform

    Ақтөбе қаласында үш тәуліктен бері қар жауып тұр. Қар жинау жұмыстары да екі ауысымда әрі үздіксіз жүргізіліп жатыр.

    — Ақтөбе қаласы аумағында жалпы ауданы 7 млн шаршы метр болатын 18 жол учаскесі бар. Оған 13 мердігер мекеме жауапты. Толассыз қар жауып, мердігерлер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Яғни әр ауысымға тәулігіне 10-12 сағат жұмыс бекітілді. Арнайы көлік тек жүргізушілер ауысқанда, жанар-жағармай құйғанда ғана желіден шығады, — деді Ақтөбе қаласы әкімінің баспасөз қызметі.

    2-қаңтар күні күндіз 200 арнайы техника жұмылдырылды.

    Айта кетейік, Ақтөбеде бірқатар жолда көлік қозғалысына шектеу қойылды. Соның ішінде жүк және қоғамдық көлік қозғалысына уақытша шектеу бар. 

