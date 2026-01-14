Ақтөбеде қатты желдің салдарынан бірнеше бағыттағы жол жабылды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Республикалық және облыстық маңызы бар жолдарда қазір полиция қызметкерлері кезекшілікте тұр. Көбінде жүк және автобустарға шектеу қойылды. Сонымен бірге қаладағы орталық саябақтағы Ту уақытша төмен түсірілді.
Ақтөбе облыстық ПД және облыстық ТЖД өңірдегі бірнеше жолдың уақытша жабылғанын хабарлады. Қазіргі кезде жел күшейіп, далада боран соғып тұр. Салдарынан Ақтөбе – Астрахань автожолының Ақтөбе қаласынан Қандыағаш қаласына дейінгі аралық жүк және қоғамдық көліктер үшін жабық. Ал Қандыағаштан Атырау облысының шекарасына дейінгі аумақта көліктің барлық түрі жүре алмайды. Сонымен бірге Самара – Шымкент тасжолының Ақтөбе қаласынан Қарабұтақ ауылына дейінгі аралық қауіпті саналып, жүк көлігі мен автобустарының қозғалысы шектелді. Сонымен бірге Ақтөбе – Болғарка автожолы уақытша жабылды.
Ақтөбе облыстық ТЖД баспасөз қызметінің хабарлауынша, егер күн райы өзгерсе жолды түнде қайта ашуы мүмкін. Қазіргі кезде Ақтөбедегі солтүстік айналма жол, Покровка-Темір-Ембі, Ақтөбе-Болгарка-Шұбарқұдық және Қандыағаш қаласынан Шалқар қаласына дейінгі аралық толық жабылды. Жергілікті маңызы бар Дөң-Бадамша-Ақтөбе-Орск тасжолының Хромтау қаласынан Ақтөбе-Орск тасжолына дейінгі аралыққа шектеу қойылды. Ал Ақтөбе қалалық әкімдігі орталықтағы ең үлкен туды уақытша түсіруге шешім қабылдаған.
- Ақтөбеде желдің күшеюіне байланысты 12 шағын аудандағы айналма жолда орналасқан және Тұңғыш президент атындағы орталық саябақтағы мемлекеттік Ту төмен түсірілді. Қатты желдің салдарынан ту жыртылып қалмас үшін осындай шешім қабылданды. Жел басылған соң қайта орнына көтеріледі,- деп хабарлады әкімдік.
Айта кетейік, Ақтөбедегі мектептерде сабақ қалыпты өтіп жатыр. Аязға байланысты Қазақстанның бірнеше өңірінде екінші ауысымдағы мектеп оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылды.