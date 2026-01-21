Ақтөбеде қыста жолдарды күтіп ұстауға 3 млрд теңгеге жуық қаржы жұмсалады
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Қаржының 1,2 млрд теңгесі облыстық, 1,5 млрд теңге аудандық маңызы бар жолға қарастырылды.
Ақтөбеде жергілікті маңызы бар жолдардың ұзындығы — 4 440 км. Жолды күтіп ұстау үшін 174 учаскеге бөлінген. Оған 44 кәсіпорын жауапты. Жауапты мердігерлерде 290 техника бар. Жолға 5 мың тонна инертті материал, 1,8 мың тонна дизель отыны әзірленген.
— Жалпы жергілікті жолдарды күтіп ұстауға 2,7 млрд теңге қарастырылды. Дегенмен қаржы нормативке сәйкес бөлінбей отыр. Көлік министрлігі автомобиль жолдарын күтіп ұстау үшін жаңа құжат бекітті. Аталған құжатқа сәйкес шығын бұрынғыға қарағанда артқан. Осыған орай алдағы жылдары қаржы жаңа норматив талаптарына сәйкес қайта қарастырылады. Сондай-ақ Байғанин, Қарғалы, Шалқар және Ойыл аудандары бойынша келісімшарт мерзімдері аяқталды. Бұл аудандарда қаңтар-ақпан айларында мердігерлермен арадағы келісімшарт ұзартылды, — деді облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Айбек Қайыр.
Ақтөбеде облыстық маңызы бар жолдардың 98 шақырымына қар көп жиналады. Бұл Дөң-Бадамша–Ақтөбе–Орск, Қобда — Мәртөк, Ақтөбе–Родниковка–Мәртөк, Ақтөбе–Болгарка–Шұбарқұдық бағытындағы жолда. Мұнда ұзындығы 5 мың метр болатын қар тоқтату құрылғысы орнатылып жатыр.
— Облыстық маңызы бар және Алға, Қарғалы, Мәртөк, Темір аудандарының жергілікті маңызы бар жолдарындағы арнайы техникаларда GPS навигаторлар орнатылды. Бұл арнайы техниканың нақты орналасқан жерін және қозғалыс бағытын бақылауға мүмкіндік береді. Өзге аудандардағы арнайы көліктерге де орнатылады, — деді Айбек Қайыр.
Айта кетейік, жыл басынан бері Ақтөбеде бірнеше рет жолдар жабылды. Полиция мен төтенше жағдайлар қызметі шетелдіктер мінген автобус жолаушыларына көмек көрсетті.