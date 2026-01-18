KZ
    18:03, 18 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақтөбеде сібір жарасы көмінділеріне тексеру жүргізілді

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Облыста 122 сібір жарасы көміндісі бар. Былтыр 968 сынама алынып, тексерілді. 

    Фото: Жетісу облысы Көксу ауданының әкімдігі

    Ветеритария, эпидемилогия қызметі жыл сайын сібір жарасы көмінділерінің орнын тексеріп, топырақтан сынама алады. Былтыр мыңға жуық сынама тексерілді.

    – Облыс бойынша 56 типтік мал қорымы бар. Биыл мал қорымы мен сібір жарасы көмінділерін ветеритариялық-санитарлық талапқа сәйкес күтіп ұстауға 18,8 млн теңге жұмсалады. Қазіргі кезде қаржы бөлінді, - деді Ақтөбе облытық ветеринария басқармасының басшысы Айбек Сембай.

    Сібір жарасы көміндісінің орны жыл сайын тексеріледі. Оның бүлінген жері жөнделеді, тазалығын қамтамасыз етеді.

    – Санитарлық аумағы – 1 000 метр. Осы арақашықтық сақталуы тиіс және өңірде бұл талап сақталған. Егер қандай да бір құрылыс жоспарланса, алдын ала рұқсат сұрайды, - деді Айбек Сембай.

    Бұған дейін Алматы облысы Байсерке ауылының тұрғындары сібір жарасының аумағында құрылыс жоспарланғанын айтып, дабыл қақты. Дегенмен облыс әкімдігі қауіп жоқ екенін мәлімдеді.

    Алтынай Сағындықова
