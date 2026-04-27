Ақтөбеде сталкингке қатысты 6 істің біреуі ғана сотқа жетті
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Барлығы 6 факті тіркелді. Алайда 5 дерек бойынша қылмыстық құрам болмай қысқартылды.
Ақтөбе облыстық ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қылмыстық кодекске жаңа 115-1-бап, яғни «Сталкинг» енгізілгеннен бері өңірде 6 факті тіркелді. Бәрі де бұрынғы күйеуінің, сүйіктісінің үстінен арыз түсірген. Оның біреуі ғана сотқа жетті.
— Полицияға 29 жастағы әйел жүгінді. Бұрынғы күйеуі бір айға жуық уақыттан бері қайта-қайта мазалап, соңынан қалмай жүрген. Учаскелік полиция инспекторлары ер адамды полиция бөліміне жеткізді. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, — деп хабарлады полицияның баспасөз қызметі.
Айта кетейік, Түркістан облысында сталкинг фактісі бойынша 8 қылмыстық іс тіркеліп, оның алтауы сотқа жолданды. Прокуратура сталкинг үшін Қылмыстық кодексінде 200 АКЕ дейін айыппұл, 200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыс немесе 50 тәулікке дейін қамау түріндегі жаза көзделгенін ескертті.