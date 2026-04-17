Ақтөбеде теміржолды белгіленбеген жерден кесіп өткен 500-ден астам адам жауапқа тартылды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Биыл үш айда пойыз машинистері 8 рет жылдамдықты шұғыл тежеген. Оған адам мен малдың жолды кесіп өтуі себеп болды.
Ақтөбе облысы аумағында «Теміржолда өзіңді сақта» акциясы өтті. Ақтөбе станциясындағы көліктегі полиция бөлімі оқушылар мен студенттерге, теміржол бойында тұратын үй тұрғындарына ескерту жасады.
- Биыл үш айда теміржолды белгіленбеген жерден кесіп өткен 575 адамға әкімшілік хаттама толтырылды. Олар Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекстің 559-бабы бойынша айыппұл төледі. Сондай-ақ, теміржол бойында адамдар және мал жүрген кезде пойыздарды шұғыл тежеуге тура келді. Мұндай 8 факті тіркелді. Сондықтан Ақтөбе станциясындағы көліктегі полиция бөлімі 100-ге жуық оқушыны арнайы оқу базасына апарып, жолдағы қауіпсіздік жайын түсіндірді. Оқушылардың бәрі де теміржол маңына жақын мектепте оқиды,- деп хабарлады Ақтөбе станциясындағы көліктегі полиция бөлімі.
