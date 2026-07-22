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    Ақтөбеде заңсыз қоқыс алаңдарын уақытылы тазартпаған әкімдік қызметкерлері жауапқа тартылды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Биыл ғарыштық түсірілім кезінде 119 қоқыс алаңы анықталды. Әкімдік тек үштен бірін ғана жинап үлгерген.

    қоқыс полигоны
    Фото: pixabay

    Ақтөбе облыстық экология департаментінің хабарлауынша, 2026 жылы Ақтөбе қаласы мен 5 аудан аумағында 119 қоқыс алаңы анықталды. Мұның бәрін белгісіз біреулер рұқсаты жоқ жерге тастап кеткен.

    — Ақтөбе қаласының Алматы және Астана ауданы, Алға, Мәртөк, Мұғалжар, Хромтау және Қарғалы аудандарында анықталған қоқыс алаңының 37-сі жойылды, яғни 31%-ы. Қоқысты уақтылы жоймағаны үшін Ақтөбе қаласы, қаладағы Алматы және Астана аудандарының және Мәртөк, Байғанин аудандарының, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің лауазымды тұлғаларына жалпы сомасы 300 мың теңгеден астам айыппұл салынды. Облыс бойынша ғарыштық бақылау қараша айына дейін жүргізіледі, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық экология департаменті.

    Еске салсақ, былтыр ғарыштық түсірілім кезінде облыс аумағында 155 қоқыс орны анықталды. Ғарыш түсірілімі кезінде анықталған қоқыс алаңдарын тазартуға 300 млн теңге жұмсалды.

    Әкімдік Қоқыс Ақтөбе облысы
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
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