    10:03, 13 Қазан 2025 | GMT +5

    Ақтөбеде жас футболшының өлімінен соң сараптама тағайындалды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM - Қазір сот-медициналық сараптамасы жүріп жатыр. Әзірге адамдардың неден мерт болғаны белгісіз.

    полиция, дело
    Фото: ІІМ

    Оқиға кеше Ақтөбе қаласында болды. Ақтөбе облыстық төтенше жағдайлар департаментінің кезекші бөліміне хабарлама түсіп, оқиға орнына құтқарушылар барды. Үй ішінен үш адамның денесі табылды. 

    — Қазіргі уақытта облыстық полиция департаментінің қызметкерлері барлық қажетті тергеу әрекеттерін жүргізіп жатыр. Сот-медициналық сараптама тағайындалды. Оқиғаның себептері мен жағдайлары анықталып жатыр, — деп хабарлады облыстық ТЖД баспасөз қызметі. 

    Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, жедел жәрдемге шақырту түскен. Алайда үш адам да ақ халаттылар барғанша мерт болған.

    Айта кетейік, «Ақтөбе» ФК-ның ресми хабарлауынша, қайтыс болған футболшы — Арон Мұса. Онымен бірге әжесі мен немере ағасы да көз жұмды. 15 жастағы Арон «Ақтөбе U — 16» командасында ойнады. 

    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
