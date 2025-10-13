08:22, 13 Қазан 2025 | GMT +5
Ақтөбелік жас футболшы көз жұмды
АСТАНА. KAZINFORM – 15 жастағы футболшы Арон Мұса «Ақтөбе U-16» командасының қорғаушысы болған. Бұл туралы клубтың баспасөз қызметі хабарлады.
– Кеше, QJ league турнирінде ойнайтын «Ақтөбе U-16» командасының ойыншысы, 15 жастағы футболшы Арон Мұса өмірден озды. Аронның отбасында үлкен қайғы болды. Арон бауырымызбен бірге әжесі және немере ағасы да көз жұмды. Мұса әулетіне, туған-туыстарына қайғыра көңіл айтамыз, - деп жазылған клуб хабарламасында.
Бұған дейін «Жеңіс» футбол клубының ойыншысы жол апатынан көз жұмғанын жазған болатынбыз.