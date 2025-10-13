KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:22, 13 Қазан 2025 | GMT +5

    Ақтөбелік жас футболшы көз жұмды

    АСТАНА. KAZINFORM – 15 жастағы футболшы Арон Мұса «Ақтөбе U-16» командасының қорғаушысы болған. Бұл туралы клубтың баспасөз қызметі хабарлады.

    Арон Мұса
    Фото: fcaktobe_official / instagram

    – Кеше, QJ league турнирінде ойнайтын «Ақтөбе U-16» командасының ойыншысы, 15 жастағы футболшы Арон Мұса өмірден озды. Аронның отбасында үлкен қайғы болды. Арон бауырымызбен бірге әжесі және немере ағасы да көз жұмды. Мұса әулетіне, туған-туыстарына қайғыра көңіл айтамыз, - деп жазылған клуб хабарламасында.

    Бұған дейін «Жеңіс» футбол клубының ойыншысы жол апатынан көз жұмғанын жазған болатынбыз.

     

    Тегтер:
    «Ақтөбе» ФК Спорт Футбол
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар