Ақтөбеде жоғалған оқушының денесі өзеннен табылды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Оқушы 30 қараша күні кетіп, үйіне қайта оралмаған. Оның денесін сүңгуірлер өзеннен тапты.
Ақтөбеде оқушы моншада жұмыс істейтін досына көмектесуге барып, үйіне қайта оралмаған соң еріктілер іздеу жариялады. 10-сынып оқушысы 30 қараша күні сағат шамамен 12:30–да үйінен шыққан. Ал полиция кеше 112 құтқару қызметіне 16 және 27 жастағы екі адамның жоғалғанын, іздеуге көмек қажет екенін айтқан.
— Іздестіру-құтқару шараларына ТЖД күштері мен құралдары, сондай-ақ ТЖМ 20982 әскери бөлімінің әскери қызметшілері және полиция қызметкерлері тартылды. Іздестіру-құтқару жұмыстарына дрон, кинологтар мен сүңгуірлер, жүзу құралдары қолданылды. Кеше іздестіру-құтқару шаралары барысында ТЖД сүңгуір бөлімі жоғалған жасөспірімнің денесін тауып, судан шығарып алды. Материал процессуалдық шешім қабылдау үшін полиция қызметкерлеріне берілді, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық ТЖД баспасөз қызметі.
Сонымен бірге ТЖД құтқарушылары бүгін дрон пайдаланып, 1998 жыл туған екінші адамның денесін тапты. Оның денесі өзен жағасынан 30 метр қашықтықтан табылды.
— Іздестіру барысында өзен жағасынан із-түзсіз жоғалғандардың ұялы телефондары табылды. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері екі адамның денесін жағаға шығарды. Олардан зорлық-зомбылық белгілері анықталған жоқ. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталады, — деп хабарлады облыстық ПД баспасөз қызметінің жетекшісі Ерболат Сарқұлов.
