    22:43, 25 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақтөбеде жол-көлік апаты кезінде төрт адам мерт болды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Ақтөбе — Орынбор тасжолында үш көлік соқтығысты. Оқиға орнында үш жолаушы мен жүргізуші көз жұмды.

    Ақтөбедегі жол апаты
    Фото: Видеодан скрин

    Оқиға Ақтөбе — Орынбор бағытындағы тасжолдың Қурайлы тұрғын алабы маңында болды. Үш көлік соқтығысты.

    — Ақтөбе қаласынан Мәртөк ауылына қарай бағыт алған «Honda Odyssey» автокөлігінің жүргізушісі қарсы жолаққа шыққан. Сол кезде «Hyundai Solaris» автокөлігімен соқтығысты. Соққыдан «Honda Odyssey» бағытын өзгертіп, қарсы бағытта келе жатқан ВАЗ-2110 автокөлігімен соқтығысқан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан ВАЗ-2110 автокөлігінің жүргізушісі мен үш жолаушысы оқиға орнында қаза тапты. Сонымен бірге «Honda Odyssey» және ВАЗ-2110 автокөліктерінің екі жолаушысы зардап шекті. Оларға медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Ал «Honda Odyssey» автокөлігінің жүргізушісі Ақтөбе қаласының уақытша ұстау изоляторына қамалды, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық ПД баспасөз қызметі.

    Еске салсақ, кеше Жетісу облысында жол апатынан 5 адам мерт болды. Әртүрлі дәрежедегі дене жарақатын алған 2 жолаушы медициналық көмек көрсету үшін ауруханаға жеткізілді

    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
