    22:35, 27 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақтөбелік оқушылар үшінші күн қатарынан онлайн оқиды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Ертең де облыстағы барлық мектеп оқушысы қашықтан білім алады. Сонымен бірге колледждің 1-2 курс студенттері онлайн оқитын болды.

    Буран зима боран қыс метель люди адамдар отмена занятий в школах мектептердегі сабақтарды тоқтату
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Ақтөбе облыстық білім басқармасы 28-қаңтар күні 1-11 сынып оқушылары мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 1-2 курс білім алушылары қашықтан оқитынын хабарлады. Өңірде мектеп оқушылары дүйсендібен бастап мектепке бармады. Қатты аязда жергілікті басқарма балаларды қашықтан оқытуға шешім қабылдады.

    Синоптиктердің хабарлауынша, ертең облыста күн ашық болады. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысып, күші секундына 5-10 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде -25-30, облыстың оңтүстігінде -21, күндіз -13-18 градус аяз болады. Ал Ақтөбе қаласында күн райы аздаған бұлтты деп болжанды. Ауа температурасы түнде -26-28, күндіз -13-15 градус аяз болады.

    Айта кетейік, ертең Астанада ауа райына байланысты бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады

    Алтынай Сағындықова
