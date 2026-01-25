Алдағы 3 жылда 17 млн гектар жердің құнарлылығы тексеріледі
АСТАНА. KAZINFORM – Ел аумағында 17 млн гектар алқаптың топырағы туралы деректер ескірген. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринның Мәжіліс депутатының сауалына жолдаған жауабында айтылған.
- Қазір топырақ бонитеті туралы өзекті деректері бар жердің жалпы ауданы 59,1 млн га болады. 2026-2028 жылдары шамамен 17 млн га аумақта топырақ бонитетін өткізу жоспарланып отыр, - дейді Серік Жұманғарин.
Қазір Мәжілісте «Топырақты қорғау туралы» Заң жобасы талқыланып жатыр.
- Осы заң жобасының нәтижелері бойынша әдістеме қайта қаралып, жетілдіріледі, - деп жазылған жауапта.
Бұған дейін Шығыс Қазақстан облысындағы өнеркәсіп нысанында топырақ ластанғанын жазған едік.
Павлодар облысында 1,5 млн гектар жердің топырақ қабаты зерттелді.