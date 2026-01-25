KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    08:35, 25 Қаңтар 2026

    Алдағы 3 жылда 17 млн гектар жердің құнарлылығы тексеріледі

    АСТАНА. KAZINFORM – Ел аумағында 17 млн гектар алқаптың топырағы туралы деректер ескірген. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринның Мәжіліс депутатының сауалына жолдаған жауабында айтылған.

    тыңайтқыш
    Фото: freepik.com

    - Қазір топырақ бонитеті туралы өзекті деректері бар жердің жалпы ауданы 59,1 млн га болады. 2026-2028 жылдары шамамен 17 млн га аумақта топырақ бонитетін өткізу жоспарланып отыр, - дейді Серік Жұманғарин.

    Қазір Мәжілісте «Топырақты қорғау туралы» Заң жобасы талқыланып жатыр.

    - Осы заң жобасының нәтижелері бойынша әдістеме қайта қаралып, жетілдіріледі, - деп жазылған жауапта.

    Бұған дейін Шығыс Қазақстан облысындағы өнеркәсіп нысанында топырақ ластанғанын жазған едік.

    Павлодар облысында 1,5 млн гектар жердің топырақ қабаты зерттелді.

     

    Серік Жұманғарин ҚР Ұлттық экономика министрлігі Депутат Мәжіліс Жер мәселесі Парламент
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
