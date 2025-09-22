KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:50, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Александр Бублик Қытайдағы турнирде бас жүлде үшін таласады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 19-ракеткасы Александр Бублик Чанчжоу (Қытай) АТР 250 турнирінің финалына шықты. 

    Бублик
    Фото: Sports.kz

    Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші жартылай финалда дүниежүзілік рейтингіде 196-сатыдағы қытайлық У Ибинді қапы қалдырды.

    Екі сет те 6:3 есебімен аяқталды.

    Бір сағатқа созылған кездесуде Бублик 19 эйс жасап, 5 брейк-пойнттың үшеуін пайдаланды. Ибин 2 эйстен аса алмады.

    Александр Бублик финалда әлемнің 88-ракеткасы, франциялық Валентен Руаемен чемпиондық атақты сарапқа салады. 

    Өткен жылы Ханчжоуда хорватиялық Марин Чилич үздік шыққан еді.

    Тағы бір қазақстандық Александр Шевченко Чэнду (Қытай) АТР 250 турнирінің жартылай финалында әлемнің 9-ракеткасы, италиялық Лоренцо Музеттиге есе жіберді — 3:6, 1:6.

    Дегенмен, жартылай финалға дейін жеткен А.Шевченко қазіргі кезде ATP Live рейтингісінде 96-дан 88-орынға көтеріліп тұр.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің Қытайдағы турнирдің жартылай финалында ойнайтынын жазған едік

    Сондай-ақ Александр Шевченко Қытайдағы жарыстың жартылай финалына шықты

    Денис Евсеев Қытайдағы турнирде жергілікті теннисшіні ұтты

