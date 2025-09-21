KZ
    20:51, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Александр Шевченко Қытайдағы жарыстың жартылай финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 96-ракеткасы Александр Шевченко Чэнду (Қытай) АТР 250 турнирінің жартылай финалына өтті. 

    Шевченко
    Фото: Sports.kz

    Қазақстандық теннисші ширек финалда ATP рейтингісінде 168-орында тұрған жапониялық Таро Дэниелмен шеберлік байқасты.

    Бірінші партияда қазақстандық теннисші тай-брейкте табандылық танытты - 7:6 (7:2). Екіншісінде Дэниел есе қайырды - 6:3. Үшінші, шешуші сетте Шевченко жеңісті жұлып алды - 6:2.

    Екі сағат 5 минутқа созылған тартысты бәсекеде А.Шевченко 7 эйспен бірге 6 брейк-пойнттың екеуін өз есебіне жазды. Жапониялық спортшы 9 эйс, 1 брейкпен (4 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Александр Шевченко финалға шығу үшін әлемнің 9-ыншы, осы жарыстың 1-ракеткасы, италиялық Лоренцо Музеттимен шеберлік таластырады. Ол ширек финалда рейтингіде 114-сатыдағы грузиялық Николоз Басилашвилиді қапы қалдырды – 6:3, 6:3. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Шевченконың Қытайдағы турнирдің ширек финалына жолдама алғанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Александр Бублик Қытайдағы жарыста қарсыласын камбэкпен тізе бүктірді

