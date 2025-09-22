KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:51, 22 Қыркүйек 2025

    Денис Евсеев Қытайдағы турнирде жергілікті теннисшіні ұтты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 340-ракеткасы Денис Евсеев Бейжің (Қытай) челленджер турнирінде іріктеу сайыстарының финалына шықты.

    Денис Евсеев
    Фото: ҚТФ

    Іріктеуде 8-ракетка болып тіркелген Д.Евсеев бастапқы кездесуінде рейтингіде 844-орында тұрған қытайлық Яо Дзенганы қапы қалдырды. 

    Бірінші партияда 6:4 есебі тіркелсе, Евсеев екінші сетте де қарқынын жоғалтқан жоқ – 6:2.

    Сағат жарымға созылған бәсекеде Д.Евсеев 1 эйспен бірге 11 брейк-пойнттың бесеуін пайдаланды. Дзенга 4 эйс, 2 брейкпен (3 брейк-пойнт) ерекшеленді. 

    Денис Евсеев іріктеу сайыстарының финалында әлемнің 292-ракеткасы, тайбэйлік Тун-Лин Вумен кездеседі. Оны жолдан тайдырса, негізгі жарысқа жолдама алады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің Қытайдағы турнирдің жартылай финалында ойнайтынын жазған едік

    Сондай-ақ Александр Шевченко Қытайдағы жарыстың жартылай финалына шықты. 

    Денис Евсеев Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
