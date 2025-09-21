KZ
    20:06, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Александр Бублик Қытайдағы турнирдің жартылай финалында ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның бірінші, әлемнің 19-ракеткасы Александр Бублик Ханчжоу (Қытай) АТР 250 турнирінің жартылай финалына өтті.

    Бублик
    Фото: Sports.kz

    Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші ширек финалда ATP рейтингісінде 99-орында тұрған чехиялық Далибор Сврчинаға тап келді.

    Бублик қарсыласын бет қаратпай ұтты - 6:1, 6:1.

    Бір сағатқа жетпейтін уақыт ішінде Бублик 6 эйс жасап, 12 брейк-пойнттың бесеуін пайдаланып үлгерді.

    Александр Бублик финалға шығу үшін рейтингіде 196-сатыдағы қытайлық У Ибинмен таласады.

    Ол ширек финалда әлемнің 18-ракеткасы, ресейлік Даниил Медведевті ұтып кетті – 5:7, 7:6 (7:5), 6:4.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Шевченконың Қытайдағы турнирдің ширек финалына жолдама алғанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Александр Бублик Қытайдағы жарыста қарсыласын камбэкпен тізе бүктірді.

