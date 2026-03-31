KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:03, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Александр Шевченко Бухарест турнирінің екінші айналымына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның екінші, әлемнің 76-ракеткасы Александр Шевченко Бухарест (Румыния) АТР 250 турнирін жеңіспен бастады.

    Александр Шевченко начал с победы свое выступление на турнире ATP-250 в Бухаресте
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін рейтингіде 659-орындағы румынилық, 20 жастағы Раду Турканумен өткізді.

    Шевченко қарсыласын 6:2, 6:4 есебімен тізе бүктірді.

    Бір сағат 16 минутқа созылған ойында А.Шевченко 2 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Туркану 2 эйс, 1 брейкпен (2 брейк-пойнт) шектелді.

    Александр Шевченко ширек финалға шығу үшін әлемнің 62-ракеткасы, нидерландылық Ботик ван де Зандсхулп немесе рейтингіде 114-сатыдағы италиялық Франческо Маэстреллидің қай жеңгенімен таласады.

    Өткен жылы А.Шевченко Бухаресте алғашқы айналымнан аса алмаған еді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Чарльстон турнирінде екінші айналымда әлемнің 5-ракеткасымен ойнайтынын жазған едік.

    Сондай-ақ Бейбіт Жұқаев Мексикадағы жарыста тартысты матчта жеңіске жетті.

    Тегтер:
    Спорт Александр Шевченко Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
