Әлемде миллиондаған көрермен Астанадағы Silk Way Star финалын тікелей эфирде көре алады
АСТАНА. KAZINFORM — Ертең, 22 қараша күні Астанада Азияның алғашқы вокалдық мегажобасы Silk Way Star-дың финалдық шоуы өтеді. Шешуші концерт Астана уақыты бойынша сағат кешкі 20:00–де Jibek Joly телеарнасында тікелей эфирде көрсетіледі.
Финалдық шоуды бүкіл әлем, соның ішінде Қазақстан, Әзербайжан, Тәжікстан, Қырғызстан және Моңғолиядағы көрермендер тікелей эфирде көреді. Жоба көрсетілімінің әлеуетті қамтуы 1 млрд адамнан асып отыр.
Вокалдық жоба Бакуден Ұлан-Баторға дейінгі аудиторияның назарын тартты. Финал Әзербайжанның Space TV, Тәжікстанның «Сафина», Қырғызстанның «Музыка» және «Маданият», Моңғолияның UBS және «АИСТ Глобал», Өзбекстанның Zor TV және Грузияның Georgian Times арналарынан көрсетіледі.
Silk Way Star аймақ үшін теңдесі жоқ музыкалық оқиғаға айналды.
Жоба бір сахнада 12 ел: Қазақстан, Әзербайжан, Армения, Грузия, Қытай, Қырғызстан, Малайзия, Моңғолия, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан және Оңтүстік Корея орындаушыларын біріктірген алғашқы азиялық вокалдық байқау болды.
Сарапшылар бұл жобаның мәдени дипломатия үшін маңызды құрал екенін атап өтті. Платформа әртүрлі елдердің дәстүрлерін, тілдерін және шығармашылық мектептерін біріктіріп отыр. Кейбір сарапшы Silk Way Star байқауын Еуровидениемен салыстырып, оның ауқымын, халықаралық қамтуын және қатысушылардың әртүрлілігін атап өтті.
Қатысушылардың өздері музыка мен бірлескен шығармашылық халықтар мен мәдениеттер арасындағы диалогты орнатуға көмектесетінін атап өтті.
Мегажоба финалында талантты әншілер Язмин Азиз (Малайзия), Мадинабону Адылова (Өзбекстан), Мишель Джозеф (Моңғолия), Автандил Абесламидзе (Грузия), ALEM (Қазақстан), Саро Геворгян (Армения), Чжан Хэ Суан (Қытай) өнер көрсетеді. Әртістердің әрқайсы өз елінде танымал және өзінің музыкалық мектебі мен стилін көрсетеді.
Барлық кезеңдегі дайындық жұмыстары вокал жаттықтырушылары, хореографтер, стилистер және техникалық қолдаудың қазақстандық мамандар командасының қатысуымен жүзеге асырылып отыр. Сахна, дыбыс және жарықтандыру ауқымды қойылымдар мен қатысушылардың жеке нөмірлеріне бейімделген.
Жоба жеңімпазы аралас жүйе бойынша анықталады: 50% — қазылар алқасы және 50% онлайн көрермендердің дауыс беруі арқылы. Дауыс беру silkwaystar.org сайтында жүргізіліп отыр.
Silk Way Star жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені мен China Media Group (CMG) арасындағы келісім аясында жүзеге асырылып отыр.
