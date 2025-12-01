Әлемдік қару-жарақ өндірушілердің табысы рекордтық деңгейге жетті
АСТАНА.KAZINFORM - Өткен жылы әлемдегі ірі қару-жарақ өндірушілердің қару-жарақ сату және әскери қызмет көрсетуден түскен кірісі сұранысқа байланысты 5,9%-ға өсті, деп хабарлайды ABC News.
Стокгольм халықаралық бейбітшілік мәселелерін зерттеу институтының (SIPRI) хабарлауынша, 100 ірі қару-жарақ өндірушісінің кірісі 2024 жылы 679 миллиард долларға дейін өскен, бұл институт тіркеген ең жоғары көрсеткіш.
Зерттеу авторлары бұл өсімді Украина мен Газа секторындағы қақтығыспен байланыстырады.
Өсімнің негізгі бөлігі Еуропа мен АҚШ-та орналасқан компанияларға тиесілі, бірақ өсім Азия мен Океаниядан басқа бүкіл әлемде байқалды. Онда Қытайдың қару-жарақ өнеркәсібіндегі мәселелер аздап құлдырауға негіз болды.
Lockheed Martin, Northrop Grumman және General Dynamics сияқты алғашқы жүздікке кіретін 39 АҚШ компаниясының отызы өсім туралы хабарлады. Олардың жалпы кірісі 3,8%-ға өсіп, 334 миллиард долларды құрады.
Еуропадағы 26 компанияның 23-і, Ресейді қоспағанда, құрлыққа жұмсалатын шығындардың артуына байланысты қару-жарақ сатудан түскен кірісін арттырды. Олардың жалпы кірісі 13%-ға өсіп, 151 миллиард долларға жетті.
Таяу Шығыста қару-жарақ сатудан түскен кіріс те өсті, индекске енгізілген үш израильдік компания кірістерін 16%-ға арттырып, 16,2 миллиард долларға жеткізді. 2024 жылы Израильдің Газа секторындағы әрекеттеріне қарсы наразылық Израиль қаруына деген қызығушылыққа айтарлықтай әсер еткен жоқ. Көптеген елдер әлі де жаңа тапсырыстар беріп жатыр.
Азия мен Океаниядағы кірістің 1,2%-ға төмендеп, 130 миллиард долларға дейін құлдырау индекске енгізілген сегіз қытайлық компания кірісінің 10%-ға төмендеуімен байланысты болды.
SIPRI-дің хабарлауынша, бұл Қытайдағы қару-жарақ сатып алудағы сыбайлас жемқорлыққа қатысты көптеген айыптауларға байланысты болды және ірі келісімшарттардың кешіктірілуіне немесе жойылуына әкелді.
