Әлемге әйгілі Хи-Мэн кейіпкерін жасаған Роджер Свит 92 жасында көз жұмды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-та әйгілі Хи-Мэн ойыншық кейіпкерінің авторы Роджер Свит 92 жасында өмірден өтті, деп хабарлайды TMZ порталы.
Дизайнер ұзақ уақыт деменциямен күрескен. Оның жұбайының айтуынша, Свит өз еркімен қарттар үйіне жатып, сонда көз жұмған. Өмірінің соңғы айларында оның денсаулығы күрт нашарлап, ем-дом мен күтімге қаражат жинау үшін қайырымдылық науқаны ұйымдастырылған. Нәтижесінде шамамен 94 мың доллар жиналған.
Роджер Свит Mattel компаниясында жұмыс істеп, «Әлем әміршілері» ойыншықтар сериясын жасауға атсалысқан. Ол ойлап тапқан Хи-Мэн кейіпкері кейін 1983 жылы шыққан Хи-Мэн және Әлем әміршілері мультсериалының басты қаһарманына айналды.
1982 жылы жарық көрген Хи-Мэн ойыншығы ойыншық индустриясында үлкен өзгеріс әкелді. Бұған дейінгі кейіпкерлердің көпшілігі (мысалы, Джедаи) қозғалыссыз қалыпта болса, Хи-Мэннің буындары қозғалмалы болды. Биіктігі шамамен 14 см болатын ойыншықтың ең танымал бөлшектері – алынбалы қылыш пен балта еді, оларды осы сериядағы басқа кейіпкерлер де пайдалана алған.
