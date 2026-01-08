Алеппода Сирия үкімет күштері мен күрд күштері арасындағы қақтығыстар күшейді
АСТАНА. KAZINFORM — Сирияның Алеппо қаласындағы қарулы қақтығыстың күрт ушығуы Дамаск пен күрд құрылымдары арасындағы әлсіз саяси процеске тағы қауіп төндіріп, бейбіт тұрғындардың жаппай қоныс аударуына әкелді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Сейсенбі және сәрсенбі күндері Алеппоның солтүстігінде Сирия армиясының бөлімшелері мен күрдтердің Сирия демократиялық күштері (СДК) арасында қырғын қақтығыстар басталды, олар 2025 жылдың желтоқсан айының соңында жарияланған атысты тоқтатудан кейінгі қысқа үзілістен кейін қайта басталған.
Қалалық медицина қызметтерінің мәліметінше, сейсенбідегі шайқас салдарынан кемінде төрт бейбіт тұрғын қаза тауып, жиырмадан астам адам жарақат алды. Reuters сілтеме жасаған қауіпсіздік дереккөздері сонымен қатар үкіметтік күштердің кемінде екі жауынгері қаза тапқанын хабарлады.
Түнгі тыныштықтан кейін сәрсенбі күні күндіз атыс қайта жалғасып, күшейе түсті. Кешке қарай шайқас қарқыны басылды, бірақ қаладағы жағдай әлі де шиеленіскен күйінде қалып отыр.
Қазір не болып жатыр?
Эскалация салдарынан Алеппо әуежайы мен Түркияға апаратын тас жол жабылды, өнеркәсіптік кәсіпорындар жұмысы тоқтатылды, ал қаланың орталық аудандарындағы көлік қозғалысы іс жүзінде тоқтатылды. Кем дегенде үш ірі аурухана жұмысын тоқтатты, ал мектептер мен университеттердегі сабақтар уақытша өткізілмей жатыр.
Дамаск өз күштері күрд күштері бақылауындағы аудандардан зымыран шабуылдарына, ұшқышсыз ұшу аппараттары шабуылдарына және миномет атқылауына жауап беріп жатқанын мәлімдеді. СДС өз кезегінде Сирия үкіметін жағдайдың ушығуына толық жауапты деп атап, армияның әрекеттері мыңдаған бейбіт тұрғынның өміріне қауіп төндіріп, Алепподағы тұрақтылықты бұзып жатыр деп мәлімдеді.
Сирия әскери қолбасшылығы сәрсенбі күні Ашрафия және Шейх-Максуд аудандарындағы СДС позициялары заңды әскери нысана болып саналатынын мәлімдеді. Reuters агенттігінің дереккөздерге сілтеме жасай отырып хабарлауынша, Дамаск қалада кең ауқымды әскери операция жүргізу мүмкіндігін жоққа шығармайды.
Footage shows Syrian forces firing on Kurdish neighborhoods of Aleppo on Wednesday. A Kurdish official told Rudaw that at least 300 houses have been destroyed over the past two days as a result of ongoing attacks by state forces. pic.twitter.com/BsroQlfFXQ— Rudaw English (@RudawEnglish) January 7, 2026
Еске сала кетсек, Ашрафия мен Шейх-Максуд — Алепподағы күрдтер тығыз қоныстанған ең ірі аудандар, олар СДС негізгі бақылау аймағынан тыс жерде (яғни, Сирияның солтүстік-шығысынан тыс) орналасқан. Екі аудан да ерекше мәртебеге ие — онда бейресми жергілікті өзін-өзі басқару сақталған.
Бейсенбі күні Сирия билігі Алеппода жергілікті уақыт бойынша сағат 13:30–дан бастап коменданттық сағат жариялады.
The Operations Command of the Syrian Arab Army announced Thursday that it will launch concentrated operations against SDF organization positions in the neighborhoods of Sheikh Maqsoud, Ashrafieh, and Bani Zeid after 1:30 PM. pic.twitter.com/XgZEqhtJjW— SANA English (@SANAEnOfficial) January 8, 2026
Босқындар шешімі
Алепподағы шайқастарға байланысты тұрғындардың қақтығыс аймағынан кең көлемде көшуі басталды.
Al Jazeera сілтеме жасаған жергілікті әлеуметтік қызметтердің бағалауынша, 45 мыңнан астам адам үйлерінен кетуге мәжбүр болды, олардың көпшілігі солтүстік-батысқа қарай, Африн анклавына бет алды.
Residents of Sheikh Maqsoud and Ashrafieh neighborhoods in Aleppo leave their homes after SDF Organization’s Escalation#Aleppo #SDF #SANA pic.twitter.com/tVh18qLIUO— SANA English (@SANAEnOfficial) January 7, 2026
Билік гуманитарлық дәліздер ашып, қалалық автобустар азаматтарды эвакуациялау үшін пайдаланылды. Азаматтық қорғаныс органдары тұрғындардың қауіпсіз аймақтарға және уақытша баспаналарға тасымалданып жатқанын хабарлады.
Келіссөз тоқтап қалды
Бұл қақтығыстар 2025 жылдың соңына дейін Сирияның мемлекеттік институттарына СДК азаматтық және әскери құрылымдарын біріктіруді көздейтін 10 наурыздағы келісімді жүзеге асыру бойынша тығырыққа тірелген келіссөздегі ең күрделі ушығу болды. Екі тарап та бір-бірін процесті кешіктіріп, келісімді адал ниетпен орындамады деп айыптап отыр.
Minister of Information Hamza al-Mustafa affirmed that the security measures taken by the Syrian state in the Ashrafieh and Sheikh Maqsoud neighborhoods of Aleppo came in response to the serious escalation by the SDF organization.#Syria#SANA pic.twitter.com/EZc6uTvxQY— SANA English (@SANAEnOfficial) January 8, 2026
Жағдай аймақтық шиеленістің одан әрі ушығу қаупімен күрделене түсті. Сарапшылардың пікірінше, күрд күштерін Сирия армиясына біріктірудегі ілгерілеудің болмауы жаңа зорлық-зомбылықтың өршу қаупін сақтап қалады және бұған дейін күрд топтарына қарсы күш қолдануға дайын екенін мәлімдеген Түркияны қақтығысқа тартуы мүмкін. Анкара оларды террористік деп санайды және СДК-ның «Күрдістан жұмысшы партиясымен» байланысты деп отыр.
Еске сала кетсек, Дамаск пен күрдтердің Сирия демократиялық күштері арасындағы келісімге 2025 жылдың наурыз айында қол жеткізіліп, СДК азаматтық және әскери құрылымдарын 2025 жылдың соңына дейін Сирияның мемлекеттік институттарына біртіндеп интеграциялауды көздеген болатын.
Келіссөздің бірнеше раундына қарамастан, келісімді жүзеге асырудағы ілгерілеушілік шектеулі болды. Тараптар бір-бірін процесті кешіктіріп, келісімдерді бұзды деп айыптады, негізгі кедергілер әскери интеграция тетіктері, күрдтер көп тұратын аймақтарда билікті бөлу және Түркияның алаңдаушылығы мен АҚШ-тың Сирияның солтүстігіндегі әскери күштерінің жалғасуы сияқты сыртқы факторлар болып қала берді.
Халықаралық реакция
Осы арада Reuters агенттігінің хабарлауынша, Құрама Штаттар шиеленісті азайту жөніндегі күш-жігерді жалғастырып отыр. Бейсенбі күні Мемлекеттік департамент «АҚШ Алепподағы шиеленісті мұқият бақылап отырғанын» мәлімдеді.
БҰҰ сияқты халықаралық ұйымдар тараптарды соғыс қимылдарын дереу тоқтатуға, бейбіт тұрғындарды қорғауға және саяси келіссөзге оралуға шақырды.
Сәрсенбі күні БҰҰ-ның баспасөз хатшысы Стефан Дюжаррик Бас хатшының соғыс қимылдары қайта басталғаннан кейін бейбіт тұрғындардың қазасы мен жарақат алуы туралы хабарламаларға алаңдаушылық білдіргенін мәлімдеді.
— Біріккен Ұлттар Ұйымы барлық тараптың халықаралық гуманитарлық құқық бойынша бейбіт тұрғындар мен азаматтық инфрақұрылымды қорғауға нақты міндеттемесі бар екенін қайталайды, — деді Дюжаррик.
Ол сондай-ақ барлық қатысушыны «шиеленісті дереу азайтуға, барынша ұстамдылық танытуға және бейбіт тұрғындарға одан әрі зиян келтірмеу үшін барлық шараны қабылдауға» шақырды.
