KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:30, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматы әкімдігі Алатау ауданы тұрғындары неге бір тәуліктен бері жарықсыз отырғанын түсіндірді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM - Алатау ауданында 13 қараша кешке сөнген электр энергиясына қатысты жаңа мәлімет жарияланды.

    жарықсыз қалды
    Фото: Pixabay

    Ауданның бірқатар шағынауданын жарықсыз қалдырған апаттың нақты себебі белгілі болды.

    Алатау ауданы тұрғындары тәуліктен бері жарықсыз отыр
    Фото: Алматы әкімдігі

    Әкімдіктің хабарлауынша, жоғары кернеулі желілер «MAGNUM E-COMMERCE KAZAKHSTAN» ЖШС тапсырысымен жүргізілген газ құбырын көлденең бағытта бұрғылау жұмыстары кезінде зақымдалған. Бұл жұмыстарды МП «ГазЭнерджи» ЖШС орындаған.

    Апат 13 қараша күні шамамен сағат 18:00-де тіркелген. Түні бойы апаттық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеп, 00:15-те бірінші желі қалпына келтірілді, нәтижесінде бірқатар тұтынушыға жарық берілді.

    құрылыс
    Фото: Алматы әкімдігі

    14 қараша таңертең Саялы, Ақбұлақ, Зерделі шағынаудандарында, сондай-ақ «Софья», «Арена Парк» және ішінара «Ақкент», «Дарабоз» тұрғын үй кешендерінде жарық қайта қосылды.

    Ал қазіргі таңда Теректі (5 көше), Алғабас (5 көше), Ақкенттегі 10 үй, Нұркенттегі 14 үй жарықсыз отыр.

    құрылыс
    Фото: Алматы әкімдігі

    – Қазір зақымданған аумақта қазу жұмыстары жүріп жатыр. Жер қазу аяқталған соң мамандар муфта орнатып, желіні толық қалпына келтіруге кіріседі, - делінген хабарламада.

    Әкімдік бүгін сағат 18:00-ге дейін электр қуаты толық беріледі деп уәде етті.

    жер қазу
    Фото: Алматы әкімдігі

    Еске салайық, бұған дейін 13 қараша күні 110 кВ № 124А және № 101А электр желілерінің апатты ажыратылуы тіркелгенін жазғанбыз.

    Оқиға салдарынан бірқатар ірі қосалқы станция — ПС-162А «Алғабас», ПС-169А «Ақбұлақ» және ПС-123А «АТЭЦ-2» уақытша тоқтан ажыратылды.

    Тегтер:
    Әкімдік Алматы Жарық
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар