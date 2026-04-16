Алматы әкімдігі Sensata City жері жол үшін алынып жатыр деген ақпаратты жоққа шығарды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы әкімдігі Шұғыла шағынауданындағы Sensata City тұрғын үй кешені тұрғындарының Ұлықбек көшесін ұзарту үшін жергілікті билік тұрғын үй кешеніне тиесілі жерді алып жатыр деген шағымына түсінік берді.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, Наурызбай ауданы 2014 жылы құрылған. Сол кезде қаланың Бас жоспарына сәйкес әзірленген егжей-тегжейлі жоспарлау жобасында Ұлықбек көшесін Момышұлы көшесінен қала шекарасына дейін ұзарту қарастырылған.
2021 жылы қалалық Сәулет және қала құрылысы басқармасы Sensata City тұрғын үй кешенінің құрылысына арналған жобалау алдындағы құжаттарды берген.
– Тұрғын үй кешенінің эскиздік жобасы жоспарланып отырған Ұлықбек көшесінің қызыл сызық шекарасына дейінгі қала құрылысы шектеулерін ескере отырып келісілген, яғни, тұрғын үй кешенінің оңтүстігіндегі аумақ бастапқыда жол салуға арналған, сондықтан оны өзге мақсатта пайдалану қарастырылмаған, - делінген хабарламада.
Әкімдік осыған байланысты тұрғындардың үй маңындағы аумаққа тиесілі жерлерді иеліктен шығару туралы мәлімдемесі шындыққа жанаспайтынын хабарлады.
– Бекітілген эскиздік жобаға сәйкес «Sensata City» тұрғын үй кешенінде 334 автотұрақ орны қарастырылған. Автотұрақ орындарының жетіспеушілігіне қатысты мәселені тұрғындар құрылыс салушы компаниямен азаматтық-құқықтық тәртіпте шешуі қажет, - делінген қала билігінің мәлімдесінде.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда ЖЭО-1 мен ЖЭО-2 арасындағы жылу магистралі үшін жерлер мемлекетке өтетінін хабарлаған едік.