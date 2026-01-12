KZ
    10:50, 12 Қаңтар 2026

    Алматы әуежайы «әскери жағдай енгізілді» деген ақпаратқа қатысты түсінік берді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы әуежайы «әскери жағдай енгізілгені» туралы ақпаратты жоққа шығарды. 

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    11 қаңтардан 12 қаңтарға қараған түні Алматы халықаралық әуежайынан ұшатын рейстер бірнеше сағатқа кешікті. Әлеуметтік желі қолданушылары бұған әскери әрекеттер себеп болғанын топшылаған. 

    Фото: скрин

    Әуежайдың баспасөз қызметінің мәліметінше, Алматы халықаралық әуежайы бұл уақытта да штаттық режимде жұмыс істеген және қазір де қалыпты жағдайда қызметін жалғастырып жатыр. Алматының әуе кеңістігі жабылған жоқ.

    – Әскери жағдайдың енгізілуі немесе әскери әрекеттер туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді, - делінген хабарламада.

    Әуежай өкілдері қалған барлық сұрақ бойынша тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінуді сұрады.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы әуежайының аумағынан 2025 жылғы 1 желтоқсаннан бастап екі автобус бағыты жүретінін жазғанбыз.

    Алматы Фейк Әуежай
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
