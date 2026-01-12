Алматы әуежайы «әскери жағдай енгізілді» деген ақпаратқа қатысты түсінік берді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы әуежайы «әскери жағдай енгізілгені» туралы ақпаратты жоққа шығарды.
11 қаңтардан 12 қаңтарға қараған түні Алматы халықаралық әуежайынан ұшатын рейстер бірнеше сағатқа кешікті. Әлеуметтік желі қолданушылары бұған әскери әрекеттер себеп болғанын топшылаған.
Әуежайдың баспасөз қызметінің мәліметінше, Алматы халықаралық әуежайы бұл уақытта да штаттық режимде жұмыс істеген және қазір де қалыпты жағдайда қызметін жалғастырып жатыр. Алматының әуе кеңістігі жабылған жоқ.
– Әскери жағдайдың енгізілуі немесе әскери әрекеттер туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді, - делінген хабарламада.
Әуежай өкілдері қалған барлық сұрақ бойынша тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінуді сұрады.
