Алматы Бакуде өткен форумда экологиялық жобаларын таныстырды
АСТАНА.KAZINFORM — Алматы қаласы әкімінің орынбасары Нұрлан Әбдірахым БҰҰ қамқорлығымен ұйымдастырылған Дүниежүзілік қала форумының (WUF13) 13-ші сессиясы аясында Бакуде өткен SPECA қалалары форумына қатысты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Әзербайжандағы тілшісі.
Іс-шара барысында Орталық Азия және Оңтүстік Кавказ елдерінің өкілдері тұрақты даму, климатқа бейімделу және қалалық инфрақұрылымды жаңғырту мәселелерін талқылады.
Форумда сөз сөйлеген Нұрлан Әбдірахым Алматыдағы негізгі экологиялық және көлік жобаларын таныстырды. Атап айтқанда, мегаполисте шығарындыларды азайтуға және ауа сапасын жақсартуға бағытталған станцияны табиғи газға ауыстыру арқылы № 2 жылу электр станциясын (ЖЭО-2) жаңғыртуға ерекше назар аударылды.
Экологиялық таза қоғамдық көлікті, мультимодальды көлік жүйесін дамыту және төмен шығарынды аймақтарды енгізу бастамалары да ұсынылды. Әкімнің орынбасары Алматы қаланың полицентрлік даму моделін үнемі енгізіп жатқанын және қоршаған орта жағдайын бақылау және қалалық басқарудың тиімділігін арттыру үшін сандық технологияларды енгізіп жатқанын атап өтті.
Форумнан кейін Алматы «SPECA климаттық ақылды қалалар форумын құру ниеті туралы мәлімдемеге» қосылды, бұл тұрақты даму және заманауи қалалық шешімдерді енгізу саласында аймақтық қалалармен ынтымақтастықты кеңейтуге деген міндеттемесін білдіреді.
SPECA қалалар форумы Орталық Азия қалалары арасында тәжірибе алмасу үшін платформа қызметін атқарады және урбанизация мен климаттық тұрақтылықтың өзекті мәселелерін шешуге бірлескен тәсілдерді әзірлеуге ықпал етеді.
Бұған дейін Қазақстан Премьер-Министрі Олжас Бектенов Бакудегі WUF13 форумына қатысқаны хабарланған болатын.
Сондай-ақ, біз Бакудегі Urban Expo көрмесінде Қазақстанның ұлттық павильоны ұсынылғаны туралы хабарладық.